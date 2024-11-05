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Techint: Latin Amerika çelik sektörü Çin’le baş edemiyor

Salı, 05 Kasım 2024 09:52:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Alacero Summit 2024’te konuşan Techint grubu CEO’su Maximo Vedoya, Latin Amerika’nın aynı değerleri ve prensipleri paylaştığı Batı ülkeleriyle rekabeti sürdürebileceğini ancak Çin’in dampingli fiyatlardan yaptığı ihracat ile şartlar eşit olmadığı için mücadele edemeyeceğini ifade etti.

Vedoya, Latin Amerika’nın başta çelik sektöründe olmak üzere müşteriler ve tedarikçiler ile güçlü işbirlikleri kurulması durumunda değer zincirini yeniden konumlandırıp Çin’den yapılan ithalattan kaçınabileceklerini söyledi.

Vedoya’ya göre tüm değer zincirinde Latin Amerikalı çelik üreticilerinin çıkarı korunmadığı sürece sektörde genişleme ve dönüşüm olması mümkün değil.


Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi 

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