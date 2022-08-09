Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %7 düştü

Salı, 09 Ağustos 2022 11:52:05 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %7 düşüş göstererek 1,73 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk yedi ayında, ABD yıllık %6,8 düşüşle 717.605 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %26,2 düşüşle 299.614 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Temmuz ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %6,1 ve yıllık %3 artış göstererek 248.189 mt oldu.