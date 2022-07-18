Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Haziran döneminde %8,5 düştü

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %8,5 düşüş göstererek 1,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın ilk altı ayında, ABD yıllık %5,3 düşüşle 623.146 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.
Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %38,4 düşüşle 239.435 mt seviyesinde yer aldı.
Yalnızca Haziran ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %15 ve yıllık %0,4 düşüş göstererek 233.919 mt oldu.