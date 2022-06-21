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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %9,9 düştü

Salı, 21 Haziran 2022 12:19:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %9,9 düşüş göstererek 1,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk beş ayında, ABD yıllık %2,9 düşüşle 536.119 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %44,5 düşüşle 190.901 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mayıs ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %3,9 artış ve yıllık %11,2 düşüş göstererek 275.431 mt oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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