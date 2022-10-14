Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,7 azaldı

Cuma, 14 Ekim 2022 10:26:59 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %6,7 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında, ABD yıllık %6,5 düşüşle 900.946 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %14,4 düşüşle 411.605 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %21,4 ve yıllık %14,9 düşüş göstererek 197.865 mt oldu.