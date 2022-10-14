﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,7 azaldı

Cuma, 14 Ekim 2022 10:26:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %6,7 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında, ABD yıllık %6,5 düşüşle 900.946 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %14,4 düşüşle 411.605 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %21,4 ve yıllık %14,9 düşüş göstererek 197.865 mt oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Shagang hurda alım fiyatlarını daha da düşürdü

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’da konteyner bazlı HMS kalite hurda fiyatları

14 Eki | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları hafifçe yükseldi

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları yeni bağlantılarla istikrarlı bir şekilde arttı

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin yaptığı iki yeni Avrupa çıkışlı hurda bağlantısında satıcılar direnç gösterdi

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Danieli Meksikalı müşterisine hurda işleme tesisi tedarik edecek

13 Eki | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 41. Hafta

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Houston’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 ve P&S kalite hurda fiyatları

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’da rıhtımda teslim hurda fiyatları

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Philadelphia’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

13 Eki | Hurda ve Hammadde