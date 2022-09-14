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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %5,9 azaldı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 11:21:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,9 düşüş göstererek 1,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk sekiz ayında, ABD yıllık %5,3 düşüşle 819.248 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %20,1 düşüşle 354.893 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ağustos ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %1,4 ve yıllık %3,1 artış göstererek 251.706 mt oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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