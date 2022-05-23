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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Nisan döneminde %9,5 düştü

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 11:33:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %9,5 düşüş göstererek 972.676 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dört ayında, ABD Tayvan’a yıllık %1,8 artışla 433.799 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %48,4 düşüşle 142.767 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Nisan ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %6,5 artış ve yıllık %9,2 düşüş göstererek 265.070 mt oldu.


Etiketler: hurda hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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