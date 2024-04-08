Tayland yeni projesiyle sıcak rulo sac ve filmaşin kapasitelerini artırmayı planlıyor

Pazartesi, 08 Nisan 2024 17:15:20 (GMT+3) | İstanbul

Piyasa kaynakları ve yerel basın, Tayland’ın sıcak rulo sac kapasitesini hem yerel ihtiyacı karşılayacak hem de ihracat piyasasında elini güçlendirecek şekilde artırmayı planladığını bildirdi. Bununla birlikte Taylandlı üretici Çin’den yapılan ithalatı azaltmak adına filmaşin kapasitesini yükseltmek istiyor.

Yedi yıldır piyasada faaliyet gösteren Taylandlı başlıca indüksiyon fırınlı inşaat demiri üreticisi SKY Company’nin (Xin Ke Yuan Steel Co) yassı mamul segmentine açılmak istediği duyuldu. Yerel basına göre Çinli ortaklarla birlikte gerçekleştirilecek projenin sonunda şirketin sıcak rulo sac kapasitesi yıllık 5,6 milyon mt’a, filmaşin kapasitesi 2,8 milyon mt’a, nervürlü kangal kapasitesi 132.000 mt’a ve çubuk kapasitesi 66.000 mt’a çıkacak. Projenin ilk safhasının 2024’ün ikinci yarısında devreye girmesi beklense de Mart ayında yaşanan kazaya bağlı olarak bu tarihin erteleneceği düşünülüyor.

ASEAN piyasasında sıcak rulo sac kapasitesini artırmaya çalışan diğer şirketler arasında Endonezyalı çelik üreticisi Dexin Steel de yer almakta. Şirketin bu yılın ortasında 2 milyon mt kapasiteli hattını devreye alması bekleniyor. SteelOrbis’e konuşan Bangkoklu bir kaynak, kapasitelerin artırılmasının iyi olduğunu ancak çok hızlı bir şekilde arz fazlası oluşabileceğini belirtti.

SKY Company (Xin Ke Yuan Steel Co) an itibarıyla yıllık 200.000 mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip.