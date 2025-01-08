Tata Steel’in yerel ham çelik üretimi Ekim-Aralık döneminde %6 yükseldi

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in yerel ham çelik üretimi 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %6 artışla 5,68 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirket, yerel ve ihracat satışlarının desteğiyle yıllık %8,4 artışla 5,29 milyon mt çelik satışı gerçekleştirdi.

Üçüncü çeyrekte Tata Steel Netherland’ın yerel ham çelik üretimi 1,76 milyon mt ve satışları 1,53 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ancak Tata Steel UK, yüksek fırınlarının kapatılmış olması sebebiyle hiç üretim gerçekleştirmedi ve şirketin satışları yıllık %12,5 düşüşle 560.000 mt seviyesine geriledi.