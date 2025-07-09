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Tata Steel’in yerel ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde değişmedi

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 16:34:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’ın yerel ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) 5,26 milyon mt seviyesinde yer aldı ve üretim bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,27 milyon mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermedi.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik satışları yıllık %3,8 düşüşle 4,75 milyon mt seviyesine geriledi.

Jamshedpur tesisi ve bağlı kuruluşu Neelachal Ispat Nigam Limited tesisindeki planlı bakım çalışmaları sebebiyle Tata Steel’in nihai mamul üretiminin azaldığını ifade etti.

Ancak şirket, Neelachal Ispat Nigam'da faaliyetlerine yeniden başladığını, yüksek fırın G’deki yeniden kaplama çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmaların bu ay tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan Tata Steel Netherlands’in ham çelik üretimi ve çelik satışları, bir önceki mali yılın birinci çeyreğine kıyasla neredeyse değişmeyerek sırasıyla 1,7 milyon mt ve 1,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte Tata Steel UK’in 600.000 mt çelik satışı gerçekleştirdiği ve Port Talbot tesisindeki elektrik ark ocağının inşasının bu ay başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca Tata Steel Thailand aynı çeyrekte 330.000 mt ham çelik üretimi ve 340.000 çelik satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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