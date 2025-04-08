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Tata Steel’in toplam ham çelik üretimi dördüncü çeyrekte %5 düştü

Salı, 08 Nisan 2025 10:11:00 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %5 düşüşle 7,45 milyon mt seviyesine geriledi.

2024-25 mali yılının tamamında şirketin Hindistan, Hollanda, İngiltere ve Tayland tesislerinde gerçekleştirdiği toplam ham çelik üretimi 30,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Dördüncü çeyrekte Tata Steel’in toplam satışları yıllık %5 artışla 8,28 milyon mt seviyesine yükselirken, mali yılın tamamında satışlar yıllık %6 artışla 30,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Tata Steel, 2024-25 mali yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde İngiltere tesisinde hiç üretim gerçekleştirilmediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “İkinci çeyreğin sonunda Tata Steel UK’e ait her iki yüksek fırın da devre dışı bırakıldı. Teslimatlar, cansız talep sebebiyle 2,5 milyon mt seviyesinde yer aldı,” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte Tata Steel Netherlands’in üretimi ve satışları 2024-25 mali yılında sırasıyla 6,75 milyon mt ve 6,2 milyon mt seviyelerinde yer alırken, Tata Steel Thailand’in üretimi ve satışları ise sırasıyla 310.000 mt ve 320.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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