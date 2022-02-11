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Tata Steel’in NINL devralımı resmiyete kavuştu

Cuma, 11 Şubat 2022 11:33:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel Limited’in (TSL) bağlı kuruluşu Tata Steel Longs Products Limited (TSLPL) aracılığıyla yaptığı Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) devralımı resmiyet kazandı.

Hükümet 2 Şubat tarihinde, verdiği 1,6 milyar $’lık teklif ile TSL’nin özelleştirilme sürecinin kazananı olduğunu duyurmuştu.

Yönetim kurulunun hükümete bağlı NINL’nin %93,71’lik hissesinin devralımının finanse edilmesi amacıyla gereken 1,73 milyar $’ın dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetlerinin ihracı yoluyla elde edilmesine onay verdiği öğrenildi.

Şirket NINL’nin üretim kapasitesini ilk etapta yıllık 1,1 milyon mt’dan yıllık 5 milyon mt’a ve 2030 yılına kadar yıllık 10 milyon mt’a çıkaracağını bildirmişti.


Etiketler: çelik üretimi  devralım  Hindistan  Hint Yarımadası  Tata Steel  |  benzer haberler »


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