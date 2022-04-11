Tata Steel Mining Rohit Ferro’yu iflas kurtarma yoluyla devraldı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 09:56:34 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Mining Limited (TSML), Rohit Ferro Tech Limited’i yaklaşık 81 milyon $ karşılığında iflas kurtarma yoluyla devraldı.

Tata Steel İdari Yöneticisi T.V. Narendran, “Devralım sayesinde ferroalyaj sektöründeki konumumuzu güçlendireceğiz. Rohit Ferro’nun Batı Bengal’de paslanmaz çelik tesisi bulunuyor ve bu tesisi bünyemize katmayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.

Devralımla birlikte TSML’nin ferrokrom üretimi yıllık 900.000 mt seviyesine yükselecek.