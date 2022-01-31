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Tata Steel hükümete bağlı NINL’yi devralıyor

Pazartesi, 31 Ocak 2022 15:00:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, özelleştirilme süreci başlatılan hükümete bağlı Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) Tata Steel Long Products Limited (TSLPL) tarafından devralınacağını duyurdu.

Kamu Varlıkları ve Kamu Varlığı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, TSLPL tarafından verilen 121 milyar INR’lik (1,61 milyar $) teklifin Ekonomik İlişkiler Kabinesi tarafından onaylandığı ve şirketin %93,71’lik hissesinin TSLPL’ye devredileceği belirtildi.

NINL Kalinganagar’da bulunan ve üretim kapasitesi 1,1 milyon mt seviyesinde yer alan bir tesis işletiyor.

NINL’nin öz sermayesinin %49,78’i hükümete bağlı ticaret firması MMTC Limited, %10,10’u hükümete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, %0,68’i danışmanlık şirketi MECON, %0,68’i mühendislik şirketi BHEL, %12’si Odisha eyaletine bağlı IPICOL ve %20,47’si Odisha eyaletine bağlı madencilik şirketi OMC Limited’in elinde bulunuyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  Tata Steel  devralım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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