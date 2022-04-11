Tata Steel UK enerji tüketimini azaltmak için Corby tesisindeki iki soğuk haddehaneden birini değiştirecek

Pazartesi, 11 Nisan 2022 15:32:12 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK Northamptonshire’da bulunan Corby tesisindeki yeni bir hadddehaneye yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımın tutarı bildirilmedi.

Şirketin Corby tesisinde dört adet haddehanesi var. Tata Steel UK verimliliği artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için iki soğuk haddehaneden birini değiştirecek. Haddehane inşaat ve mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan yuvarlak ve dikdörtgen profil şeklinde yaklaşık 300.000 mt soğuk şekillendirilmiş yapısal boru üretebilecek.

Şirketin Corby tesisinde yürüttüğü 30 milyon £’luk dönüşüm programının bir parçası olan yeni haddehanenin 2023 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Tesis, stadyum, gökdelenler ile hastane yataklarından ve dünya çapındaki yenilenebilir yeşil enerji programlarına kadar birçok farklı alan için çelik boru üretiyor.