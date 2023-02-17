Tata Steel UK Shotton tesisindeki iki boyama hattını yeniliyor, bir hat devreye alındı

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Shotton tesisindeki boyama hatlarının birinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını tamamlayarak hattı devreye aldığını açıkladı. Ayrıca şirket ikinci hattındaki yenileme çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu hatta gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının bu yılın Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.
3 milyon £ yatırımla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları şirketin sürdürülebilirlik taahhüdü doğrultusunda kaliteyi artıracak ve boya kullanımını yılda 650.000 litre azaltacak.