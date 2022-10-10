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Tata Steel Europe’un nihai mamul üretimi ve satışları 2022-23 mali yılının ilk yarısında düştü

Pazartesi, 10 Ekim 2022 11:31:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Europe 2022-23 mali yılının ikinci çeyreği (Temmuz-Eylül) ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ikinci çeyrekte şirket çeyreklik bazda %1,6 ve yıllık %6,2 düşüşle 2,40 milyon mt nihai mamul üretti. Şirketin söz konusu çeyrekteki nihai mamul satışları ise mevsimsel faktörler nedeniyle yıllık ve çeyreklik bazda %12,1 düşüşle 1,88 milyon mt oldu.

İlk yarıda Tata Steel Europe’un nihai mamul üretimi yıllık %7,4 düşüşle 4,84 milyon mt olurken, satışları yıllık %10 düşüşle 4,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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