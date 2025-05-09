 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Motors sekizinci oto hurda tesisini devreye aldı

Cuma, 09 Mayıs 2025 15:29:17 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Tata Motors Limited (TML), Kalküta’da yıllık 21.000 adet kapasiteli yeni oto hurda tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

TML’nin Jaipur, Bhubaneswar, Surat, Chandigarh, Delhi-NCR, Pune ve Guwahati’de de oto hurda tesisleri bulunuyor. Yeni tesisle birlikte şirketin kapasitesi yıllık 130.000 adet seviyesinde yer alıyor.

Selladale Synergies India Private Limited ile ortaklaşa işletilen Kalküta tesisinin, Hindistan’ın hurda araç politikası doğrultusunda binek araçlar, iki tekerlekli araçlar, üç tekerlekli araçlar ve ticari araçlar dahil olmak üzere tüm segmentlerdeki araçları güvenli bir şekilde sökmek üzere tasarlandığı belirtiliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da perakende araç satışları Nisan’da %3 arttı

05 May | Çelik Haberler

Crisil: Hindistan’ın binek araç satışları 2025-26 mali yılında 5 milyon adede çıkacak

30 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende binek araç satışları Mart’ta %6 arttı

08 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları 2024-25 mali yılında bir miktar attı

02 Nis | Çelik Haberler

ICRA: Hindistan’da ticari araç satışları 2025-26 mali yılında %3-5 artacak

11 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları yıllık %7 azaldı

07 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Şubat’ta da farklı seyirler izledi

03 Mar | Çelik Haberler

ICRA: Hindistan’da binek araç satışları 2025-26 mali yılında %4-7 artacak

28 Şub | Çelik Haberler

Suzuki Motor Hindistan’da binek araç üretim kapasitesini artıracak

24 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları Ocak ayında %7 arttı

07 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis