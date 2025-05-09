Tata Motors sekizinci oto hurda tesisini devreye aldı

Hint Tata Motors Limited (TML), Kalküta’da yıllık 21.000 adet kapasiteli yeni oto hurda tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

TML’nin Jaipur, Bhubaneswar, Surat, Chandigarh, Delhi-NCR, Pune ve Guwahati’de de oto hurda tesisleri bulunuyor. Yeni tesisle birlikte şirketin kapasitesi yıllık 130.000 adet seviyesinde yer alıyor.

Selladale Synergies India Private Limited ile ortaklaşa işletilen Kalküta tesisinin, Hindistan’ın hurda araç politikası doğrultusunda binek araçlar, iki tekerlekli araçlar, üç tekerlekli araçlar ve ticari araçlar dahil olmak üzere tüm segmentlerdeki araçları güvenli bir şekilde sökmek üzere tasarlandığı belirtiliyor.