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Kia, Hindistan'da üretim kapasitesini artırmak için 2 milyar $ yatırım yapacak

Cuma, 13 Kasım 2026 09:56:02 (GMT+3)   |   Kalküta

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia, Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde ikinci binek otomobil üretim tesisini kurmak üzere yaklaşık 2 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor.

Kia India Genel Müdürü ve CEO'su Gwanggu Lee, "Hindistan, Kia'nın uzun vadeli büyüme hedeflerinde merkezi bir konuma sahip," dedi. Lee, yeni üretim tesisiyle birlikte Hindistan'daki kapasitenin artmasının Kia India'nın yeni modeller piyasaya sürmesine ve ihracat portföyünü güçlendirmesine imkân sağlayacağını belirtti. Yeni tesisin 2030 yılında ticari üretime başlaması planlanıyor.

Kia India'nın söz konusu yatırımı, ülkedeki diğer önde gelen otomobil üreticilerinin de üretim kapasitelerini artırmak üzere önemli yatırımlar planladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl Japonya merkezli Suzuki, iştiraki Maruti Suzuki India Limited'ın (MSIL) üretim kapasitesini artırmak üzere 8 milyar $ yatırım yapacağını duyurmuştu.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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