Kia, Hindistan'da üretim kapasitesini artırmak için 2 milyar $ yatırım yapacak

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia, Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde ikinci binek otomobil üretim tesisini kurmak üzere yaklaşık 2 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor.
Kia India Genel Müdürü ve CEO'su Gwanggu Lee, "Hindistan, Kia'nın uzun vadeli büyüme hedeflerinde merkezi bir konuma sahip," dedi. Lee, yeni üretim tesisiyle birlikte Hindistan'daki kapasitenin artmasının Kia India'nın yeni modeller piyasaya sürmesine ve ihracat portföyünü güçlendirmesine imkân sağlayacağını belirtti. Yeni tesisin 2030 yılında ticari üretime başlaması planlanıyor.
Kia India'nın söz konusu yatırımı, ülkedeki diğer önde gelen otomobil üreticilerinin de üretim kapasitelerini artırmak üzere önemli yatırımlar planladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl Japonya merkezli Suzuki, iştiraki Maruti Suzuki India Limited'ın (MSIL) üretim kapasitesini artırmak üzere 8 milyar $ yatırım yapacağını duyurmuştu.