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Hindistan'da otomotiv perakende satışları 2026 yılı Ekim ayında %24 düştü

Cuma, 06 Kasım 2026 14:02:37 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil Bayileri Birliği Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre yeni araç kayıtları bazında Hindistan'ın tüm kategorilerde toplam otomotiv perakende satışları Ekim 2026'da yıllık %23,8 düşüşle 3,17 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu ayda binek araç perakende satışları yıllık %14,23 düşüşle 507.768 adet seviyesinde yer alırken, iki tekerlekli araç satışları %28,35 düşüşle 2.321.419 adet seviyesine geriledi.

Ticari araç satışları yıllık %2,39 düşüşle 115.140 adet seviyesinde gerçekleşirken, tekerlekli iş makinesi satışları %22 düşüşle 7.434 adet seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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