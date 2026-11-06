Hindistan'da otomotiv perakende satışları 2026 yılı Ekim ayında %24 düştü

Hindistan Otomobil Bayileri Birliği Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre yeni araç kayıtları bazında Hindistan'ın tüm kategorilerde toplam otomotiv perakende satışları Ekim 2026'da yıllık %23,8 düşüşle 3,17 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu ayda binek araç perakende satışları yıllık %14,23 düşüşle 507.768 adet seviyesinde yer alırken, iki tekerlekli araç satışları %28,35 düşüşle 2.321.419 adet seviyesine geriledi.
Ticari araç satışları yıllık %2,39 düşüşle 115.140 adet seviyesinde gerçekleşirken, tekerlekli iş makinesi satışları %22 düşüşle 7.434 adet seviyesinde yer aldı.