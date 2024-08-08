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Tanzanya, Çin yatırımıyla ilk demir cevheri projesini hayata geçirecek

Perşembe, 08 Ağustos 2024 14:31:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tanzanya’da devlete bağlı National Development Corporation (NDC) Genel Direktörü Dr. Nicolaus Shombe tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ilk demir cevheri projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Çin merkezli Fujian Hexingwang ile anlaşma imzalandığı ve Çinli şirketin projeye 77,4 milyon $ yatırım yapacağı duyuruldu.

Njombe bölgesindeki Maganga Matitu projesi kapsamında Fujian Hexingwang’ın yıllık 1 milyon mt kapasiteli bir demir cevheri madeni ve ham demir dökümhanesi inşa edeceği ifade edildi. Bununla birlikte 2020 yılında yapılan bir keşif çalışmasının Maganga Matitu’nun demir cevheri rezervlerinin 101 milyon mt seviyesinde yer aldığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Öte yandan projenin yalnızca Njombe bölgesinin değil ülkenin tamamının ekonomik anlamda büyümesinin önünü açacağına ve bu sayede Tanzanya’nın yerel çelik üretimine başlayabileceğine dikkat çekildi. Yerel çelik talebi yüksek olsa da bu talebin tamamı yalnızca ithalat yoluyla karşılanıyor.

Ayrıca projenin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla Tanzanya hükümeti, NDC ve Çinli şirketin ortak girişim kuracağı dile getirildi. Fujian Hexingwang’ın projede %64 ve NDC ile hükümetin de sırasıyla %20 ve %16 hissesi bulunacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Tanzanya Doğu Afrika Madencilik Yatırım 

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