Tangsteel’in yeni fabrikasındaki pelet tesisleri faaliyete başladı

30 Ekim itibarıyla, Çinli çelik üreticisi Tangshan Iron and Steel Co., Ltd’ın yeni fabrikasında her biri yıllık 4,8 milyon mt kapasiteye sahip iki adet pelet hattı faaliyete başladı. Söz konusu pelet hatları, Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd’ın tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. tarafından temin edildi.
Tangsteel Genel Müdür Yardımcısı Li Baozhong, söz konusu hatların, şirketin yeni fabrikasını yıllık 10 milyon mt kapasiteye sahip bir pelet üretim merkezine dönüştürmesine yardımcı olacağını söyledi.