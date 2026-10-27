Swiss Steel 2030'dan itibaren Kanada'dan yıllık 1 milyon mt düşük emisyonlu çelik temin etmeyi hedefliyor

Swiss Steel Group, Canada Nickel Company ile Kanada'dan düşük emisyonlu yarı mamul teminine yönelik olası uzun vadeli stratejik iş birliğinin ana hatlarını belirleyen bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmayla birlikte Kanada'nın maden kaynakları ve düşük emisyonlu enerji alanındaki avantajlarının Swiss Steel'in vasıflı çelik üretim kapasitesi ve Avrupa'daki müşteri ağı ile bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Önerilen iş birliği kapsamında Swiss Steel'in 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 1 milyon mt düşük emisyonlu yarı mamule özel erişim hakkı elde edeceği dile getirildi. Kütük ve blumun da dahil olduğu söz konusu yarı mamullerin şirketin vasıflı çelik üretim tesislerinde işleneceği aktarıldı.

Swiss Steel CEO'su Frank Koch, planlanan iş birliğinin şirketin üretim tesislerini optimize etme ve rekabetçi, düşük emisyonlu yarı mamullere esnek erişim sağlama stratejisini destekleyeceğini belirtti. Ayrıca şirketlerin ticari ve teknik açıdan uygulanabilir uzun vadeli bir iş birliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

NetZero Metals düşük emisyonlu yarı mamul tedarik edecek

Canada Nickel'ın söz konusu yarı mamulleri tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu NetZero Metals aracılığıyla tedarik etmeyi planladığı ve NetZero Metals'ın da Crawford Nickel projesinden elde edilen konsantreleri işleyerek nihai nikel ürünleri üretmeyi amaçladığı dile getirildi.

Bununla birlikte NetZero Metals'ın nikel ve krom içeren konsantre manyetitten düşük emisyonlu ve potansiyel olarak net sıfır karbon emisyonlu paslanmaz ve vasıflı yarı mamuller üretmeyi planladığı vurgulandı.