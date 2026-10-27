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Hangzhou Iron & Steel, Ocak-Eylül döneminde 14 milyon $ net zarar kaydetti

Salı, 27 Ekim 2026 10:00:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Zhejiang eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Hangzhou Iron & Steel Co., Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın Ocak-Eylül döneminde 96,2 milyon RMB (14,3 milyon$) net zarar kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 101 milyon RMB (15 milyon$) net kâr elde etmişti. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık bazda %58,2 düşüşle 19,03 milyar RMB (2,8 milyar$) seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Hangzhou Iron & Steel'in faaliyet geliri yıllık bazda %59,53 düşüşle 6,41 milyar RMB (950 milyon$) olurken, şirket 108,7 milyon RMB (16,2 milyon$) net zarar kaydetti. Şirketin net kârı ise yıllık bazda %150,62 düşüş gösterdi.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Madencilik Mali Sonuçlar 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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