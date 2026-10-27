Hangzhou Iron & Steel, Ocak-Eylül döneminde 14 milyon $ net zarar kaydetti

Çin'in Zhejiang eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Hangzhou Iron & Steel Co., Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın Ocak-Eylül döneminde 96,2 milyon RMB (14,3 milyon$) net zarar kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 101 milyon RMB (15 milyon$) net kâr elde etmişti. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık bazda %58,2 düşüşle 19,03 milyar RMB (2,8 milyar$) seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Hangzhou Iron & Steel'in faaliyet geliri yıllık bazda %59,53 düşüşle 6,41 milyar RMB (950 milyon$) olurken, şirket 108,7 milyon RMB (16,2 milyon$) net zarar kaydetti. Şirketin net kârı ise yıllık bazda %150,62 düşüş gösterdi.