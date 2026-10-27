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Kıraç Galvaniz Bursa'daki yeni tesisinin inşaatını 2026 sonunda tamamlamak için hızlandıracak

Salı, 27 Ekim 2026 11:43:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Kıraç Galvaniz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada artan iş hacmi ve ilave kapasite ihtiyacı doğrultusunda Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki yeni üretim tesisi yatırımını hızlandırarak inşaat çalışmalarını 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Enerji ve savunma sanayiine yönelik üretim altyapısı güçlendirilecek

16.122 m2 arsa üzerinde 31.332,70 m2 kapalı alana sahip olması planlanan tesisle, özellikle enerji ve savunma sanayiine yönelik üretim altyapısının güçlendirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Üretime geçiş takvimi ayrıca açıklanacak

Daha önce 2027 sonunda devreye alınması hedeflenen tesisin makine ve ekipman tedariki, kurulumları ve devreye alma hazırlıkları da hızlandırılacak. Şirket 2026 sonu hedefinin inşaatın tamamlanmasını kapsadığını, üretime geçiş tarihinin ise gerekli izin, kurulum ve test süreçlerine bağlı olarak ayrıca duyurulacağını aktardı.

Etiketler: Türkiye Avrupa 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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