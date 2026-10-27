Steel Networking Summit 2026'da ticaret engelleri, kapasite fazlası ve rekabet gücüne ilişkin sorunlar ele alındı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından düzenlenen Steel Networking Summit 2026 konferansının 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü oturumlarında sektör temsilcileri, ticaret engellerinin, jeopolitik belirsizliklerin ve yüksek enerji ile finansman maliyetlerinin çelik piyasalarını nasıl yeniden şekillendirdiğini değerlendirdi. Oturumlarda talep beklentileri, transatlantik ticaret ve çelik değer zinciri genelinde rekabet gücü konularına odaklanıldı.

“Parçalanmış Bir Dünyada Çeliğin Geleceği: Ticaret Savaşları, Ekonomik Gelişmeler ve Yeni Zorluklar” başlıklı ikinci oturumda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Emre Akgündüz, artan enerji maliyetlerinin enflasyon ve Türk çelik üreticilerinin maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu, buna karşılık enflasyonun 2027 yılının ilk yarısında nispeten hızlı bir şekilde gerileyebileceğini belirtti. Yüksek enerji maliyetlerine ve Orta Doğu'daki çatışmaya ilişkin belirsizliklere rağmen TCMB'nin dezenflasyon ve makrofinansal istikrara odaklanmaya devam edeceği ifade edildi. Jeopolitik riskler ve enerji güvenliği konularını değerlendiren Global Resources Partners Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, bu konuların çelik ticareti ile yatırımlarını şekillendirdiğini söyledi. Ekonomik açıdan sürdürülebilir karbonsuzlaşmanın ve stratejik ortaklıkların önemini vurgulayan Öğütçü, savunma, enerji altyapısı ve yeniden yapılanma faaliyetlerini potansiyel çelik talebi kaynakları olarak öne çıkardı. Avrupa'daki çelik talebinin görünümüne odaklanan EUROFER Piyasa Analizi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Alessandro Sciamarelli ise AB görünür çelik tüketiminin 2026 yılında yalnızca %0,1, 2027 yılında ise %2,3 artacağına yönelik tahminleri paylaştı. Sciamarelli, 2025 yılında kaydedilen %4,5'lik artışın büyük ölçüde SKDM ve AB'nin yeni çelik ticaret önlemi öncesinde öne çekilen alımlardan kaynaklandığını belirtti. Yüksek enerji maliyetleri, kapasite fazlası ve cansız talebin sektör üzerindeki başlıca baskı unsurları olmaya devam ettiği, kapasite kullanım oranının %70'in altında olduğu ifade edildi.

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Barış Esen moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Dr. Yusuf Emre Akgündüz, Mehmet Öğütçü, Alessandro Sciamarelli, Van Bael & Bellis Kıdemli Ortağı Fabrizio Di Gianni ve ArentFox Schiff LLP Hukuk Danışmanı Matthew Nolan, jeopolitik ayrışmanın, ticaret engellerinin ve yüksek maliyetlerin çelik ticaretini ve yatırımlarını nasıl yeniden şekillendirdiğini ele alarak esnek tedarik zincirlerinin ve finansal istikrarın önemini vurguladı. Katılımcılar ayrıca sanayinin korunması ile açık piyasalar arasındaki dengeyi değerlendirerek küresel kapasite fazlası sorununun tek taraflı ticaret önlemlerinin ötesinde uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkat çekti. Tek taraflı ticaret önlemlerinin yalnızca kısa vadeli rahatlama sağlayabileceği belirtildi.

Ticaret kısıtlamaları ve SKDM transatlantik çelik piyasalarını yeniden şekillendiriyor

Öte yandan “Transatlantik Çelik Piyasasının Görünümü: Ticaret, Politikalar ve Büyüme” başlıklı üçüncü oturumda konuşan EUROMETAL Başkanı Alexander M. Julius, AB'nin çelik ithalatına yönelik kısıtlamaların ve SKDM'nin Avrupalı imalatçıların maliyetlerini artırdığını, buna karşılık ithal çelik içeren ürünlerin daha az ticaret engeliyle karşılaştığını belirtti. Julius, eşit rekabet koşullarının sağlanması çağrısında bulunarak yüksek çelik ve karbon maliyetlerinin Avrupalı imalatçıların hem iç hem de ihracat piyasalarındaki rekabet gücünü zayıflattığı uyarısında bulundu. Küresel çelik arzı ve talebini değerlendiren World Steel Dynamics (WSD) CEO'su Philipp Englin, cansız talebin ve Çin'in artan ihracatının çelik fiyatları ile kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu, enflasyon ve enerji maliyetlerinin ise 2027 yılına yönelik riskleri artırdığını belirtti. %50 oranındaki gümrük vergilerine rağmen ABD'de ithalat fırsatları bulunduğuna dikkat çekti. Çelik ithalatçılarının karşılaştığı zorlukları değerlendiren Stemcor Group Avrupa Genel Müdürü Julian Verden, daralan kotaların, gümrük vergilerinin ve SKDM'ye ilişkin belirsizliklerin AB ve İngiltere'de ticaret risklerini artırdığı konusunda uyardı. Türkiye çıkışlı sıcak rulo saca uygulanan ek vergiler nedeniyle Avrupa'da fiyatların yükseleceğini, zayıf yatırım güveninin ve son kullanıcı sektörlerdeki imalat faaliyetlerinin başka ülkelere taşınması ihtimalinin ise talep görünümünü belirsizleştirdiğini söyledi. Avrupalı çelik üreticileri açısından değerlendirmelerde bulunan ArcelorMittal Uluslararası Ticaret Başkanı Mathieu Spoidenne, küresel çelik kapasite fazlasını Avrupalı üreticilerin karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak tanımladı. AB kotalarını, SKDM'yi ve ticari savunma önlemlerini desteklediğini söylerken, son kullanıcı sektörlerin korunması, SKDM'deki boşlukların kapatılması ve AB'nin ihracatını etkileyen karbon maliyetlerine çözüm bulunması çağrısında bulundu.

GMK Center CEO'su Stanislav Zinchenko moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan EUROFER eski Başkanı Henrik Adam, Alexander M. Julius, Philipp Englin, Julian Verden ve Mathieu Spoidenne, ABD ve Avrupa çelik piyasalarının farklılaşan görünümlerini değerlendirdi. Avrupa'nın zayıflayan ihracat rekabet gücünün yanı sıra gümrük vergileri ile karbon politikalarının ticaret, yatırım ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine odaklanan katılımcılar, karbonsuzlaşma yatırımlarına yönelik zorluklara dikkat çekti. Maliyetlerin paylaşılması ve risklerin yönetilmesi açısından tedarik zinciri genelinde iş birliğinin önemi vurgulanırken, küçük ölçekli şirketlerin karşı karşıya olduğu finansman kısıtlamalarına dikkat çekildi.