Stelco üçüncü çeyrekte 88 milyon $ net zarar açıkladı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 11:55:07 (GMT+3) | San Diego

Stelco Holdings Inc. 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren üç aylık periyoda dair mali sonuçlarını açıkladı. Stelco Holdings, Stelco Inc. şirketinin tamamına sahip.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 11 milyon $ net zarara kıyasla 88 milyon $ net zarar kaydederken, söz konusu çeyrekte şirketin gelirleri, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 464 milyon $’a kıyasla 237 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin toplam sevkiyatı, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 593.302 mt’a kıyasla 303.001 mt seviyesinde oldu. Bu sevkiyatın %63’ünü sıcak haddelenmiş ürünler, %23’ünü kaplamalı ürünler, %5’ini soğuk haddelenmiş ürünler ve %9’unu da diğer ürünler oluşturdu.

Stelco Başkanı ve CEO’su Alan Kestenbaum, “2020 yılında şimdiye kadar, kısmen daha önceden yatırım yapmış olduğumuz en son teknoloji fırın tavlama sistemi sayesinde, katma değerli ürün piyasasında etkinliğimizi artırdık. Minntac madeninden hisse satın alarak, uzun vadeli ve rekabetçi fiyattan demir cevheri tedarik anlaşması yaptık. Önümüzdeki aylarda, taktiksel esnekliğimizi artıracak ve ürün portföyümüzü genişletecek pik demir döküm tesisimizi faaliyete sokmayı planlıyoruz,” şeklinde konuştu.