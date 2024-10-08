SteelOrbis: Çin'deki son toparlanmanın ardından Türk üreticilerin hurda talebi artabilir

8 Ekim tarihinde Milano'da düzenlenen SteelOrbis İtalya Forum 2024'te, SteelOrbis'ten Türkiye, Avrupa ve Asya bölgesi hurda piyasası uzmanı Ayça Özbay, katılımcılara Türkiye piyasasının mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Çoğu küresel çelik piyasasında olduğu gibi Türk çelik sektörünün de yüksek enflasyon, sıkı para politikaları, durgun çelik talebi, düşük fiyatlar ve kârlılık gibi düşük kapasite kullanım oranlarına sebep olan başlıca sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Özellikle Mayıs ayında kâr marjlarının çok düşük seviyelere gerilediğini, Eylül ayında ise toparlanarak iki kattan fazla artışla 15-20$/mt'a çıktığını söyleyen Özbay, bu pozitif görünümün Ekim ayında da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Özbay, hurdadan üretim yapan çelik üreticilerinin kâr marjlarının Mayıs-Eylül döneminde nasıl bir seyir izlediğini detaylı olarak açıklayarak Haziran ve Temmuz aylarında zayıf çelik talebi, fiyatlara yönelik belirsizlik ve yüksek tonajlarda yapılan kütük ithalatı nedeniyle Türk üreticilerin hurda alımlarında tereddütlü davrandıklarını belirtti. Fakat Ağustos ayında deep sea hurda fiyatlarının gerilemesi ve üreticilerin stok yenilemeye karar vermesiyle Avrupa %67'lik payla Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi olmaya devam etti.

Türkiye'nin nihai mamul ithalatına da değinen Özbay, son birkaç ayda ithal kütük fiyatlarının üretim maliyetlerinin altına indiğini, bunun da üretim oranlarının düşmesine neden olduğunu ifade etti. Türkiye, Ekim-Kasım sevkiyatlı olmak üzere Asya'dan en az 500.000 mt kütük aldı. Fakat Çin'deki son fiyat artışlarından dolayı şu sıralar piyasada her biri 50.000 mt'luk en az üç kütük siparişinin iptal edildiği konuşuluyor. Özbay, bu söylentiler doğruysa bu kargoları sipariş etmiş olan çelik üreticilerinin şimdi planladıklarından daha fazla hurdaya ihtiyaç duyabileceklerini belirtti. Çin çıkışlı kütük fiyatları 500$/mt CFR'ın üzerinde yer almaya devam ederse yılın geri kalan döneminde Türk çelik üreticileri hurda alımlarını artırabilir. Bazı piyasa kaynakları, Çin’in tatilden nispeten olumlu sinyallerle döndüğünü düşünüyor, bu yüzden de Türkiye'de deep sea hurda fiyatlarının 390-395$/mt CFR aralığına çıkması bekleniyor.