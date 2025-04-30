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Kazakistan yarı mamul ve hurda ihracat yasağını 6 ay uzattı

Çarşamba, 30 Nisan 2025 13:57:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan hükümeti, yarı mamul, hurda ve atık ihracat yasağının altı ay daha uzatıldığını açıkladı. Söz konusu karar, yarı mamuller için Mayıs ayında yürürlüğe girecek, hurdaya yönelik karar ise geçtiğimiz haftadan itibaren geçerli.

2024 yılında Kazakistan 286.724 mt kütük ve blum, 88.180 mt slab ve 46.960 mt hurda ihraç etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kazakistan, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren altı ay süreyle 7206 ve 7207 kodları altında kayıtlı bulunan yarı mamullerin ihracatını yasaklamıştı.


Etiketler: Hurda Kütük Yarı Mamul Hammaddeler Kazakistan BDT İth/ihr İstatistikleri 

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