IREPAS tüccarlar komitesi: Rekabetçi Çin çıkışlı kütük Türkiye'nin hurda alımlarını yavaşlattı

15-17 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı kapsamında gerçekleşen panelde konuşan tüccarlar komitesi başkanı Duferco’dan Wilhelm Alff, başta Çin olmak üzere belirli piyasaların görünümüyle ilgili tüccarların ulaştığı sonuçları aktardı.

Alff, Çin’in ihracatının düzenli olarak artış gösterdiğini belirtti. Öyle ki aylık ortalama çelik ihracatı 2022 yılında 5,6 milyon mt ve 2023 yılında 7,7 milyon mt olan Çin’in 2024 yılında bu ihracatı 8,7 milyon mt’a çıkarması bekleniyor. Çin’in çok rekabetçi fiyatlardan yarı mamul ve nihai mamul ihracatı yaptığının altını çizen Alff’a göre korumacı önlemler yalnızca ürün akışını değiştiren kısa vadeli çözümler sağlayabilir.

Alff'e göre Türkiye'nin yüksek fiyatlı hurdaya kıyasla cazip fiyatlara Çin'den kütük almaya devam etmesi ve bu durumun hurda fiyatlarını aşağı yönlü baskı altında bırakması bekleniyor.

Demir cevheri piyasası hakkında da konuşan tüccarlar komitesi başkanı, Çin'de bir süredir eski standartlarda üretilen inşaat demiri satışları yapıldığı için inşaat demiri üretiminin düştüğünü ve bu nedenle demir cevheri talebinin zayıfladığını ifade etti. Panelde sunulan verilere göre limanlardaki demir cevheri stokları 149 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Ayrıca hurda ve demir cevheri maliyetleri arasındaki farkı vurgulayan Alff, önümüzdeki altı ay boyunca herkesin yüksek fırında üretim yapmak isteyeceğini ileri sürdü.