El Marakby: Mısır’ın çelik ihracatının 2022’de desteklenmesi bekleniyor

Pazartesi, 10 Ekim 2022 17:33:37 (GMT+3) | İstanbul

9-11 Ekim tarihleri arasında Monako’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı ve 87. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Mısır merkezli El Marakby Steel’in İş Geliştirme Sorumlusu Ramy Saleh, piyasanın başta ulaşım olmak üzere çelik talebini destekleyecek birçok boru hattı projeleriyle güçlü kalmasını beklediklerini belirtti. Mısır’da görünür çelik tüketiminin 2021 yılında 10,2 milyon mt seviyesinde yer aldığını bildiren Saleh, bu yılın ilk sekiz ayında yerel uzun mamul satışlarının 5,4 milyon mt olduğunu, 50.000 mt uzun mamulün de ithal edildiğini söyledi. Yılın ilk sekiz ayında ülkenin hurda ithalatı yıllık %7 düşüşle 2,7 milyon mt olurken, verginin kaldırılmasıyla 800.000 mt’a çıkan kütük ithalatının yılın sonunda 1 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Öte yandan söz konusu dönemde ülkenin inşaat demiri tüketimi yıllık %36 artışla 5,35 milyon mt ve inşaat demiri üretimi yıllık %22 artışla 5,78 milyon mt oldu. Ülkenin inşaat demiri üretiminin iç piyasadaki büyümeyle 2021 yılında kaydedilen yaklaşık 8 milyon mt’a kıyasla hafifçe artması bekleniyor.

İhracat tarafında, 2021 yılında Mısır’ın inşaat demiri ve filmaşin ihracatı %48 artışla 450.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı %76 artışla 1,09 milyon mt olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin inşaat demiri ve filmaşin ihracatı 258.000 mt, sıcak rulo sac ihracatı ise 476.000 mt seviyelerinde yer aldı. Saleh, bu yıl ülkede çelik ihracatının desteklenmesini ve küresel piyasadaki önemli değişiklikler nedeniyle geçtiğimiz yıla benzer miktarda ihracat gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.

Saleh, küresel ham çelik üretiminin bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %5 düşüşle 1,25 milyar mt seviyesine indiğini ve Orta Doğu’nun çelik üretiminde artış kaydeden (%6,9) tek bölge olduğunu ifade etti. Saleh, yüksek enerji fiyatlarının üreticilerin kârını olumsuz etkileyerek kapanan tesislerin sayısında artışa yol açtığını ve çelik talebinin özellikle AB’de beklenenin altında yer aldığını dile getirdi. Son olarak Çin’den yapılan ihracatın Mayıs ayında kaydedilen 7,2 milyon mt seviyesinin ardından azalmasına rağmen, ülkenin halen piyasanın belirleyici gücü olduğunu da sözlerine ekledi.