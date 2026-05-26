SteelAsia düşük emisyonlu çelik üretimini artırmak için yeşil kredi aldı

Salı, 26 Mayıs 2026 11:16:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Filipinler merkezli çelik üreticisi SteelAsia Manufacturing Corporation, düşük emisyonlu çelik üretimini artırmak amacıyla Tayvan merkezli Cathay United Bank’ten 1,25 milyar PHP (20,30 milyon $) tutarında yeşil kredi aldığını duyurdu.

Finansman elektrik ark ocağı bazlı üretimi destekleyecek

SteelAsia, yeşil kredi gelirlerinin elektrik ark ocağı bazlı üretim tesisleri için işletme sermayesi olarak kullanılacağını belirtti. Çelik üretim operasyonlarında hurda geri dönüşümü ve yenilenebilir enerji kullanarak düşük emisyonlu çelik ürünleri ürettiğine dikkat çekti.

Şirket, Calaca çelik tesisinde 2008 yılından bu yana yeşil çelik üretimi gerçekleştirdiğini vurguladı. Norveç merkezli DNV tarafından yapılan değerlendirmeye göre tesisin karbon ayak izinin geleneksel çelik üretim yöntemlerine kıyasla yaklaşık %90 daha olması sayesinde dünyanın en düşük emisyonlu çelik üretim tesislerinden biri olarak öne çıktığını kaydetti.

Düşük emisyonlu model yeni tesislerde de uygulanacak

SteelAsia, aynı düşük emisyonlu üretim modelini yeni tesislerinde de uygulamayı planladığını aktardı. Bu kapsamda Batangas eyaletinin Lemery kentinde inşa edilen ve Filipinler’in ilk orta ebatlı profil haddehanesi olacak tesisin bu yıl içinde faaliyete başlamasının beklendiğini dile getirdi.

Şirket, bu çerçevenin gelecekteki sürdürülebilirlik bağlantılı finansman girişimlerine çevresel hedefler, yönetişim standartları ve şeffaflık gereklilikleri doğrultusunda rehberlik etmek amacıyla oluşturulduğunu belirtti.


