Panhua Group Filipinler’deki 1 milyar $ değerindeki çelik tesisinde Haziran ayında üretime başlayacak

Salı, 26 Mayıs 2026 10:45:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Filipinler Ticaret Bakanı Cristina Roque’un açıklamasına göre Çin merkezli özel çelik üreticisi Panhua Group, Haziran ayında Filipinler’in Sarangani eyaletinde yer alan 1 milyar $ değerindeki entegre çelik tesisinin ilk fazında üretime başlayacak.

Maasim bölgesinde yer alan projenin ilk fazı çelik sac üretimine odaklanacak ve 4.000’den fazla doğrudan istihdam yaratması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere tesis, Panhua Group’un Filipinler’de planladığı üç fazlı çelik kompleksinin bir parçası olup tamamlandığında hem yerel hem de ihracat piyasaları için yıllık 10 milyon mt’a kadar çelik mamul üretmesi hedefleniyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Filipinler Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

