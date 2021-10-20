Steel Dynamics yeni elektrik ark ocaklı üretim tesisiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı

Çarşamba, 20 Ekim 2021 10:57:26 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc., Teksas’ta yerel alan yeni elektrik ark ocaklı yassı mamul üretim tesisiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Şirket, söz konusu tesiste, üretimin, yıl sonundan önce başlamasının planlandığını ve önümüzdeki yıl, 2-2,2 milyon mt sevkiyat yapılmasının beklendiğini belirtti. Steel Dynamics, katma değerli dört kaplama hattının devreye alınmasıyla birlikte Sinton Texas tesisinin AVFÖK’ünün 475-525 milyon $ arasında yer alacağını düşündüğünü dile getirdi.

Şirket, iki boyama hattından ve galvalum kaplama yapabilen iki galvanizleme hattından oluşan katma değerli dört kaplama hattı inşa etmek için yaklaşık 500 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor. Bir boyama hattının ve bir galvanizleme hattının Sinton Texas arazisinde yer alacağını söyleyen Steel Dynamics, bu sayede, faaliyetteki diğer yassı mamul tesislerinde olduğu gibi Sinton’da da aynı ürün çeşitliliğinin olacağını ve yüksek kâr marjlı ürünlerin üretilebileceğini ifade etti.

Diğer boyama ve galvanizleme hatlarının, Indiana’da yer alan Heartland tesisinde inşa edilerek, bölgede artış gösteren kaplamalı yassı mamul talebinin karşılanmasına yardımcı olacağı ve şirketin, Ortabatı’daki faaliyetlerinde, ürün çeşitliliği ile nakit yaratma kapasitesinin artırılacağı öğrenildi. Steel Dynamics’in tahminlerine göre, söz konusu üretim hatları, 2023 yılının ortasında faaliyete başlayacak.