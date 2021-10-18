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Steel Dynamics New Process Steel’deki azınlık hisselerini devralıyor

Pazartesi, 18 Ekim 2021 10:51:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Steel Dynamics, Inc., New Process Steel, L.P.’deki %45 azınlık hissesini devralmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Teksas’ta yer alan tedarik zinciri yönetim şirketi New Process Steel, katma değerli imalat uygulamalarını geliştirmeye odaklı olarak hizmet veriyor.

Steel Dynamics Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Azınlık hisselerinin devralımıyla birlikte katma değerli imalat sektöründeki konumumuzu güçlendirip uzun süreli müşterilerimizin yassı mamul ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebileceğiz. New Process Steel, yüksek kalite standartları ve müşterileriyle olan güçlü ilişkileriyle tanınıyor. Steel Dynamics olarak, inovatif tedarik zinciri çözümleri yaratmayı ve tüm müşterilerimize, en yüksek kalite çeliği ve hizmeti sağlamayı sürdüreceğiz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  Steel Dynamics  ABD  |  benzer haberler »


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