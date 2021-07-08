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Steel Dynamics 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretmeyi planlıyor

Perşembe, 08 Temmuz 2021 11:01:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli Steel Dynamics, elektrik ark ocaklı çelik tesisinin operasyonları için 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapmayı planladığını açıkladı. Şirket, 2025 ve 2030 yılına kadar karbon salımını azaltma ve yenilenebilir enerji hedefleri belirledi.

Buna göre Steel Dynamics, 2025 yılına kadar çelik tesislerinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı salımı yoğunluğunu düşürmeyi ve 2018 yılına kıyasla salımı 2030 yılına kadar %50 azaltmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, elektrik ark ocaklı çelik tesisleri için yenilenebilir enerji kullanımını 2025 yılına kadar %10’a ve 2030 yılına kadar %30’a çıkarmayı planlıyor.

Steel Dynamics Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Çelik, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek konusunda çok önemli bir kaynak. Bu yeni hedefler ve kaydettiğimiz ilerlemeyle, çeliğin ‘yeşil’ geçişte kritik bir rol oynamaya devam etmesi gerektiğini gösteriyoruz,” dedi.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  Steel Dynamics  |  benzer haberler »


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