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SSAB’nin HYBRIT girişimi AB’den 143 milyon € destek aldı

Salı, 05 Nisan 2022 12:12:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç’in vasıflı çelik üreticisi SSAB fosilsiz çelik ortaklığı HYBRIT girişiminin AB’den destek aldığını açıkladı.

Buna göre proje, madenden fosilsiz çeliğe kadar hidrojen bazlı demir ve çelik üretimine yönelik eksiksiz bir değer zincirinin endüstriyel ve ticari ölçekte gerçekleştirilmesi için AB İnovasyon Fonu’ndan 143 milyon € aldı.

AB İnovasyon Fonu, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan yenilikçi düşük karbonlu teknolojilerin gerçekleştirilmesine yönelik dünyanın en büyük finansman programlarından biri. Avrupa Birliği Avrupa sektörünü karbondan arındırmak için çeşitli ilgili sektörleri kapsayan yedi projeye toplamda 1,1 milyar €’dan fazla yatırım yapıyor. HYBRIT büyük ölçekli projeler için destek alan tek demir çelik projesi oldu.


Etiketler: Avrupa Birliği çelik üretimi 

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