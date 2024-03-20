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SMS Group Çolakoğlu Metalurji’nin sıcak şerit tesisini yeniledi

Çarşamba, 20 Mart 2024 11:52:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çolakoğlu Metalurji’ye önceki yıllarda tedarik ettiği sıcak şerit tesisindeki modernizasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Alman şirket, Kocaeli'ndeki tesisin modernizasyonu sayesinde haddeleme istikrarının artacağını, yüksek kalite şerit üretimi yapılabileceğini ve bitirme tesisinde bakım çalışmalarının sıklığının azalacağını ifade etti.

Çolakoğlu Metalurji Tesis Direktörü Özgür Özsoy, “Modernizasyon çalışması tesisimiz açısından ciddi bir fark yarattı. Haddeleme istikrarının arttığını ve şerit yüzeyinin iyileştiğini görüyoruz. Ayrıca artık tesisin daha az sıklıkla bakımdan geçmesi gerekecek,” dedi.

2011 yılında SMS Group tarafından devreye alınan ve kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan tesis, 800-1.650 mm genişliğinde ve 1,2-25,4 mm kalınlığında sıcak şerit üretebiliyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Avrupa Çelik Üretimi SMS Siemag Çolakoğlu 

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