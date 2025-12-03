Simandou’dan yapılan ilk sevkiyat Çin’e doğru yola çıktı

Çin basınında yer alan haberlere göre Gine’deki Simandou demir cevheri projesinden yüklenen 200.000 mt’luk yüksek tenörlü demir cevheri taşıyan bir yük gemisi 2 Aralık’ta Morebaya Limanı’ndan ayrıldı. Bu sevkiyat, Simandou’dan dış piyasalara yapılan ilk demir cevheri sevkiyatı olma özelliğini taşıyor.

Demir cevherinin yüklendiği Winning Youth adlı geminin yola çıkmasıyla birlikte madeni yeni inşa edilen demir yolu hattına, liman tesislerine ve deniz taşımacılığına bağlayan bütün tedarik hattının devreye girdiği söylendi. Sevkiyatın 15 Ocak tarihinde Çin’in Zhejiang eyaletindeki Majishan Limanı’na ulaşması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Simandou demir cevheri madeni Winning Youth’a yüklenen ilk demir cevheriyle birlikte bu yılın Kasım ayında faaliyete geçmişti.