CISA Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Demir Cevheri Liman Endeksi’nin fiyatlama seçenekleri arasına alınmasını istedi

18 Aralık’ta Beijing Iron Ore Trading Center Corporation (COREX) tarafından düzenlenen Çin Demir Cevheri Spot Ticaret Platformu’nun 11. Genel Kurulu’na katılan Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, sektördeki tüm taraflara iş birliğini derinleştirme ve koordineli kalkınmayı teşvik etme çağrısı yaparak sektörün yüksek kaliteli ve sağlıklı gelişiminin birlikte ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Luo, COREX Demir Cevheri Liman Endeksi’nin fiili liman spot işlemlerine dayalı olarak oluşturulduğunu belirterek bu endeksin fiyatlama açısından temel bir referans olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Piyasa oyuncularını Demir Cevheri Liman Endeksi’nin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalara aktif şekilde katılmaya davet eden Luo, China Mineral Resources Group’un dört büyük küresel madenciyle yürüttüğü yıllık sözleşme görüşmelerinde COREX endeksini fiyatlama seçeneklerinden biri olarak dahil etmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan COREX’in, farklı kalite gruplarına ait demir cevheri işlem verilerini de kapsayacak şekilde veri havuzunu genişletmesinin önemine dikkat çekildi. Buna ek olarak, ticaret şirketleri ile çelik üreticilerinin cevher alımlarında COREX Demir Cevheri Liman Endeksi’ni fiyatlama amacıyla kullanmaları ve gerçekleşen bağlantı fiyatlarını gecikmeden bildirmeleri teşvik edilerek, kesintisiz ve bütüncül bir veri zincirinin oluşturulmasının önemi vurgulandı.