Şili’nin görünür çelik türetimi 2023 yılında yükseldi

Salı, 30 Nisan 2024 09:35:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili çelik kuruluşu IHCA’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin görünür çelik tüketimi geçtiğimiz yıl 2022’ye kıyasla %4,4 artışla 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kuruluşa göre 2023’te tüketilen çeliğin 1,04 milyon mt’u uzun mamuller, 1,35 milyon mt’u ise yassı mamuller oldu.

2023 yılında ülkede tüketilen çeliğin %67’si ithalattan karşılanırken bu oran 2022 yılında %69 seviyesinde kaydedilmişti. Yerel üretimin karşıladığı oran ise %31’den %33’e yükseldi.

2023’te yapılan ithalatın %65’i Çin’den, %15’i Japonya’dan ve geri kalanı diğer ülkelerden sevk edildi. 2022 yılında ise Çin toplam ithalatın %52’sini, Brezilya %19’unu, Japonya %9’unu, Türkiye %8’ini ve diğer ülkeler %12’sini oluşturmuştu.