﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Şili’nin görünür çelik türetimi 2023 yılında yükseldi

Salı, 30 Nisan 2024 09:35:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili çelik kuruluşu IHCA’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin görünür çelik tüketimi geçtiğimiz yıl 2022’ye kıyasla %4,4 artışla 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kuruluşa göre 2023’te tüketilen çeliğin 1,04 milyon mt’u uzun mamuller, 1,35 milyon mt’u ise yassı mamuller oldu.

2023 yılında ülkede tüketilen çeliğin %67’si ithalattan karşılanırken bu oran 2022 yılında %69 seviyesinde kaydedilmişti. Yerel üretimin karşıladığı oran ise %31’den %33’e yükseldi.

2023’te yapılan ithalatın %65’i Çin’den, %15’i Japonya’dan ve geri kalanı diğer ülkelerden sevk edildi. 2022 yılında ise Çin toplam ithalatın %52’sini, Brezilya %19’unu, Japonya %9’unu, Türkiye %8’ini ve diğer ülkeler %12’sini oluşturmuştu.


Etiketler: Levha Uzun Ürünler Yassı Ürünler Şili Güney Amerika Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan başında %5,4 düştü

25 Nis | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan başında %4,8 düştü

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart sonunda %2,8 düştü

09 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %0,4 arttı

02 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında aylık %3,8 düştü

27 Mar | Çelik Haberler

AB’de kota dönemi sona ererken bazı yassı mamul ithalat kotaları dolmak üzere

26 Mar | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart ortasında %0,6 düştü

25 Mar | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart başında %4 arttı

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat sonunda %12,8 arttı

04 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %1,3 arttı

01 Mar | Çelik Haberler