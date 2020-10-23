Şili’nin görünür çelik tüketimi 2020’de düşecek

Cuma, 23 Ekim 2020 10:42:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Çelik Odası (ICHA) Yönetici Müdürü Juan Carlos Gutierrez’e göre, Şili’nin görünür çelik tüketimi 2020’de yıllık bazda %23 düşecek. Worldsteel’e göre, 2019 yılında Şili’nin görünür çelik tüketimi 600.000 mt olmuştu.

Gutierrez, Şili’nin ekonomisini değerlendirmek üzere uzmanların bulunduğu bir panele katıldı. Integral y Reset Chile Yöneticisi Marcelo Matus de la Parra, yerel ekonominin en az 12 ay daha “kötü bir dönemden” geçmeye devam edeceğini söyledi.

Parra, Şili ekonomisinin en erken 2021’in sonunda iyileşmesi beklendiğini belirtti.