 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Şili’de...

Şili’de çelik tüketimi 2024’te beklentilerin üzerinde

Cuma, 21 Şubat 2025 09:54:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Şili’de görünür çelik tüketimi 2024 yılının tamamında yıllık %0,7 düşüşle 2,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şili çelik enstitüsü ICHA, kaydedilen düşüşe rağmen beklenenden daha iyi bir sonuç elde edildiğini ifade etti. 2024’ün ilk yarısında %6,7’lik düşüş görülmüş ve yıl sonunda %7 düşüş olacağı tahmini yapılmıştı.

2024 yılında ülkenin uzun mamul tüketimi %5,5 artışa 1,10 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı mamul üretimi %4,9 düşüşle 1,25 milyon mt’a geriledi. Aynı yılda ithalat çelik türetiminin %75’ini oluşturdu.

ICHA, yapılan çelik ithalatının %65’inin Çin çıkışlı malzeme olduğunu belirtti.


Etiketler: Şili Güney Amerika Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Şili’de görünür çelik tüketimi 2024’ün ilk yarısında düştü

16 Eyl | Çelik Haberler

Şili’de çelik tüketimi son on yılın en düşük seviyesine geriledi

27 Haz | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik türetimi 2023 yılında yükseldi

30 Nis | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik tüketimi yılın üçüncü çeyreğinde %0,3 düştü

19 Ara | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik türetimi yılın ilk yarısında düştü

28 Ağu | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik türetimi yılın ilk çeyreğinde geriledi

14 Ağu | Çelik Haberler

Şili’de görünür çelik tüketimi 2022 yılında düştü

20 Nis | Çelik Haberler

Çoğu Latin Amerika ülkesinde çelik tüketimi Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda düştü

16 Kas | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik tüketimi 2020’de düşecek

23 Eki | Çelik Haberler

Latin Amerika’nın nihai çelik tüketimi ocak-haziran döneminde neredeyse sabit kaldı

04 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis