Şili’de çelik tüketimi 2024’te beklentilerin üzerinde

Şili’de görünür çelik tüketimi 2024 yılının tamamında yıllık %0,7 düşüşle 2,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şili çelik enstitüsü ICHA, kaydedilen düşüşe rağmen beklenenden daha iyi bir sonuç elde edildiğini ifade etti. 2024’ün ilk yarısında %6,7’lik düşüş görülmüş ve yıl sonunda %7 düşüş olacağı tahmini yapılmıştı.

2024 yılında ülkenin uzun mamul tüketimi %5,5 artışa 1,10 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı mamul üretimi %4,9 düşüşle 1,25 milyon mt’a geriledi. Aynı yılda ithalat çelik türetiminin %75’ini oluşturdu.

ICHA, yapılan çelik ithalatının %65’inin Çin çıkışlı malzeme olduğunu belirtti.