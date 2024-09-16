Şili’de görünür çelik tüketimi 2024’ün ilk yarısında düştü

Şili’de görünür çelik tüketimi 2024’ün ilk yarısında yıllık %6,7 düşüşle 1,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve son on yılın en düşük seviyesinde yer aldı.

Şili çelik enstitüsü ICHA, düşüşün kamu inşaatı sektörünün faaliyetlerinin yavaşlamasından ve konut ile altyapı yatırımlarının azalmasından kaynaklandığını ifade etti.

ICHA CEO’su Juan Carlos Gutierrez, “Piyasada koşullar önceki çeyreğe kıyasla değişiklik göstermedi. Ekonomi zayıflarken kredi çekme konusunda engeller, yüksek faiz oranları ve satılmayan konutların fazla kalması sektörü etkilemeye devam etti,” şeklinde konuştu.

ICHA, 2024 yılının tamamında görünür çelik tüketiminin %7 düşüşle 2,22 milyon mt olmasını bekliyor. Enstitünün tahminlerine göre 2025 yılında ise %4 artışla 2,31 milyon mt çelik tüketilecek.