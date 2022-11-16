Çoğu Latin Amerika ülkesinde çelik tüketimi Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda düştü

Çarşamba, 16 Kasım 2022 09:19:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, bölgede haddelenmiş çelik tüketiminin bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %10,2 düştüğünü belirtti.

Şili’de tüketim yıllık %50,2, Peru’da yıllık %16,8, Brezilya’da yıllık %2,7 ve Arjantin’de yıllık %1,5 düşerken, Kolombiya ve Meksika’da ise sırasıyla yıllık %13,7 ve yıllık %1,8 yükseldi.

Söz konusu dönemde tüketim hacmi 40,35 milyon mt seviyesine yükselerek pandemi öncesi dönemde kaydedilen seviyenin üzerinde yer aldı.

Alacero bu yılın tamamına yönelik toplam tüketim hacminin %5-6 düşüşle yaklaşık 68 milyon mt seviyesinde yer almasının beklendiğini ifade etti.

Brezilya Çelik Birliği IABr’nin de çelik üretim ve tüketim tahminlerini bu ay içerisinde gözden geçirmesi bekleniyor.