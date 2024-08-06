Habaş İlhanlar Haddecilik’i satın alarak sektördeki varlığını büyütmek istiyor

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş., yeni bir devralımla Türkiye çelik sektöründeki varlığını büyütmeyi planlıyor. Şirket, İlhanlar Grubu’na bağlı ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren İlhanlar Haddecilik’in tamamını satın almak istiyor. Söz konusu alım için ilgili kurumlara başvuruda bulunan Habaş, onay alırsa boru profil segmentinde önemli bir alım gerçekleştirmiş olacak.

Buna ek olarak şirketin Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı. Yatırım maliyeti 2,63 milyar TL olan proje kapsamında toplam 347.274 adet güneş paneli kurulacak. 170 MWe kurulu güce sahip olacak santralin yılda 295,63 milyon kWh enerji üretmesi planlanıyor.