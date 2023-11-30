Borusan Group Salzgitter Mannesmann GmbH ile ortaklığını sona erdirdi

Perşembe, 30 Kasım 2023 11:54:13 (GMT+3) | İstanbul

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.’deki %77’lik payını %100’e çıkararak 1998 yılından bu yana ortaklık yürüttüğü Almanya merkezli Salzgitter Mannesmann GmbH ile ortaklığını sona erdirdiğini açıkladı.

Böylece Borusan Grubu’nun ilk sanayi girişimi olarak kurduğu ve uzun süredir çoğunluk hisselerine sahip olduğu Borusan Mannesmann’ın yeni adı Borusan Boru oldu. Şirket küresel piyasada ise Borusan Pipe ismini aldı.

Buna ek olarak şirket 2024 yılında Romanya’da bulunan tesisinde üretime başlarken, şirketin ABD pazarında inşaat, genel endüstri ve enerji sektörlerine hizmet edecek yeni boru üretim hattı ise önümüzdeki aylarda devreye alınacak.