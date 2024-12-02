Tosyalı Holding Baştuğ Metalurji’yi devraldı

Basında çıkan haberlere göre çelik üreticisi Tosyalı Holding, bir süredir mali sıkıntılar yaşayan Baştuğ Metalurji’yi satın aldı. Tosyalı’nın sıvı çelik üretim kapasitesi yıllık 6 milyon mt’dan 8 milyon mt’a yükseltecek olan söz konusu alım, şirketin küresel rekabet gücünü de artıracak.

Osmaniye ve Hatay’da faaliyet gösteren ve tesisleri yaklaşık 7 aydır atıl durumda olan Baştuğ Metalurji, yıllık 2 milyon mt uzun mamul kapasitesine sahip. Tosyalı’nın şu an kütük, filmaşin, ticari profil, slab, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, kaplamalı sac ve boru üretimleri bulunuyor.