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Tosyalı Holding Baştuğ Metalurji’yi devraldı

Pazartesi, 02 Aralık 2024 11:32:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre çelik üreticisi Tosyalı Holding, bir süredir mali sıkıntılar yaşayan Baştuğ Metalurji’yi satın aldı. Tosyalı’nın sıvı çelik üretim kapasitesi yıllık 6 milyon mt’dan 8 milyon mt’a yükseltecek olan söz konusu alım, şirketin küresel rekabet gücünü de artıracak.

Osmaniye ve Hatay’da faaliyet gösteren ve tesisleri yaklaşık 7 aydır atıl durumda olan Baştuğ Metalurji, yıllık 2 milyon mt uzun mamul kapasitesine sahip. Tosyalı’nın şu an kütük, filmaşin, ticari profil, slab, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, kaplamalı sac ve boru üretimleri bulunuyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Tosyalı Baştuğ 

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