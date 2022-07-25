Shanxi 2025’e kadar kok kapasitesini 143,72 milyon mt’da tutacak

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 12:23:48 (GMT+3) | Şanghay



Çin’in Shanxi eyaleti yerel kok sanayinin yüksek kalite açısından gelişimini desteklemek için hem enerji tüketiminin hem de sanayinin enerji yoğunluğunun 2025 yılına kadar 2020 yılına kıyasla azaltılacağını açıkladı. Aynı zamanda Shanxi eyaleti 2023 yılına kadar 4,3 metrelik kok fırınını devreden çıkarmayı planlıyor. Toplam kok kapasitesi ise 2025 yılına kadar 143,72 milyon mt olarak kalacak.

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