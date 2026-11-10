Çin'in demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %3,1 arttı

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in demir cevheri ithalatı yıllık %3,1 artışla 1,1 milyar mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ithalattaki artış oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1 puan yavaşladı.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in demir cevheri ithalatı aylık %3,8 ve yıllık %5,1 düşüşle 105,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Çin'de ithal demir cevheri fiyatları önce düşüş eğilimi gösterdi, ardından düşük seviyelerde dar bir aralıkta dalgalandı. Fiyatlar 1-7 Ekim döneminde 95,1$/mt ile en yüksek seviyesinde yer alırken, çelik üreticilerinden gelen talebin zayıf seyretmesi nedeniyle 15 ve 27 Ekim tarihlerinde 91,5$/mt ile en düşük seviyesine geriledi.