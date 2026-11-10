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Çin'in demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %3,1 arttı

Salı, 10 Kasım 2026 09:13:44 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in demir cevheri ithalatı yıllık %3,1 artışla 1,1 milyar mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ithalattaki artış oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1 puan yavaşladı.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in demir cevheri ithalatı aylık %3,8 ve yıllık %5,1 düşüşle 105,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Çin'de ithal demir cevheri fiyatları önce düşüş eğilimi gösterdi, ardından düşük seviyelerde dar bir aralıkta dalgalandı. Fiyatlar 1-7 Ekim döneminde 95,1$/mt ile en yüksek seviyesinde yer alırken, çelik üreticilerinden gelen talebin zayıf seyretmesi nedeniyle 15 ve 27 Ekim tarihlerinde 91,5$/mt ile en düşük seviyesine geriledi.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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